منتخب الأرجنتين يهزم بولندا ويتأهلان سوياً

صعد منتخبا الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، يوم الأربعاء.
وتغلب المنتخب الأرجنتيني 2 - صفر، على نظيره البولندي في الجولة الثالثة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الثالثة في المونديال، التي شهدت أيضا فوز منتخب المكسيك 2 / 1 على منتخب السعودية، الذي ودع المسابقة من دور المجموعات.
ورغم إهدار المنتخب الأرجنتيني لضربة جزاء في الدقيقة 38 عن طريق ليونيل ميسي، إلا أنه نجح في التقدم عن طريق أليكسيس ماك ليستر في الدقيقة 46، قبل أن يضيف خولين ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 67.
ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى ست نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة، بفارق نقطتين عن منتخب بولندا صاحب المركز الثاني.
وتأهل المنتخب الأرجنتيني لدور الستة عشر بصفته متصدر للمجموعة، ليلتقي مع نظيره الأسترالي في دور الستة عشر، فيما تأهل منتخب بولندا في المركز الثاني، ليلعب مع نظيره الفرنسي متصدر المجموعة الرابعة في الدور ذاته.
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