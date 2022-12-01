"نزلة برد" تبعد حارس ومدافع سويسرا قبل صربيا

لم يشارك يان سومر حارس مرمى منتخب سويسرا لكرة القدم وزميله المدافع نيكو إلفيدي في تدريبات الفريق يوم الخميس بسبب معاناتهما من نزلة برد.
ويختتم منتخب سويسرا لقاءاته في مرحلة المجموعات بنهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر بمواجهة منتخب صربيا يوم الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة في المونديال.
وكان من المتوقع أن يحضر سومير مؤتمرا صحفيا يوم الخميس إلى جانب مراد ياكين المدير الفني للفريق لكن سيحل محله المدافع مانويل أكانجي.
ويحتل منتخب سويسرا المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين أمام منتخبي الكاميرون وصربيا، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.
ويسعى المنتخب السويسري لحجز بطاقة الترشح الثانية للدور الثاني في تلك المجموعة، بعدما انتزع منتخب البرازيل (المتصدر) برصيد 6 نقاط، تذكرة العبور الأولى منذ الجولة الماضية.
يذكر أن سومر وإلفيدي شاركا في جميع الدقائق خلال لقائي منتخب سويسرا الماضيين بالمونديال أمام الكاميرون والبرازيل.
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