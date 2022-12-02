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بيدري وغافي بعد خسارة إسبانيا المفاجئة أمام اليابان

اتهام إسبانيا بتعمد الخسارة لمواجهة المغرب بدلاً من البرازيل

العربية.نت
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اتهم هوغو سانشيز أسطورة المنتخب المكسيكي ولاعب ريال مدريد السابق منتخب إسبانيا بتعمد الخسارة من اليابان بهدف تفادي مواجهة البرازيل في ربع النهائي ومواجهة المغرب بدلاً من أبطال العالم 5 مرات سابقة.

وتأخرت إسبانيا بالنتيجة أمام اليابان منذ الدقيقة 51 ليتأهلان سويا لمواجهة المغرب وكرواتيا تباعا في ثمن نهائي المونديال فيما لو سجل بطل مونديال 2010 هدف التعادل كانت لتتأهل ألمانيا بدلا من الفريق الآسيوي.

ورد سانشيز بطل الدوري الإسباني 5 مرات مع ريال مدريد لصحافي "إي إس بي إن" على سؤاله أن إسبانيا تعمت الخسارة لتفادي البرازيل قائلا: أؤكد لك لم أكن في عقل لويس إنريكي ولكنه فكر في الاحتمالية الأفضل لتفادي البرازيل في ربع النهائي، نعم هناك مجازفة لكنها تستحق المحاولة، ليس خوفا من البرازيل لكن احتراما لها. بالطبع لن يعترف إنريكي بذلك، المدربون لا يقولون نعم جعلتهم يفوزون.

وكان إنريكي قد سئل حول التأهل ثانيا في المجموعة قبل مواجهة اليابان: لقد سألنا أنفسنا من وجهة نظر احترافية لكننا تخيلنا أن كلا النتيجتين استمرتا سلبيتان حتى الدقيقة 95 ثم سجلت اليابان وكوستاريكا ونقصى من البطولة.

وبوقوع إسبانيا ثانيا في المجموعة السادسة فإنها ستواجه المغرب في الدور المقبل وسيكون خصومها المحتملون حتى نصف النهائي كل من فرنسا وبولندا والسنغال وإنجلترا وأول المجموعة الثامنة وثاني المجموعة السابعة.

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