أوروغواي تهزم غانا وتودع المونديال

سجل جورجيان دي أرسكايتا ثنائية لتفوز أوروغواي 2-صفر على غانا يوم الجمعة لكن ذلك لم يكن كافيا لإحياء آمالها في مواصلة المشوار بكأس العالم بعدما تخطتها كوريا الجنوبية للمركز الثاني في المجموعة الثامنة بالفوز على البرتغال.

وبفوزها اليوم احتلت أوروغواي المركز الثالث بأربع نقاط بالتساوي مع كوريا الجنوبية التي تأهلت بفارق الأهداف المسجلة بعد أن سجلت هدفا متأخرا لتفوز 2-1 على البرتغال. وتذيلت غانا المجموعة بثلاث نقاط.



وأنهت أوروغواي صيامها التهديفي بكأس العالم في قطر بفضل ثنائية دي أرسكايتا ليستفيق المنتخب القادم من أميركا الجنوبية بعد أن أهدر الغاني أندريه أيو ركلة جزاء.



وفي مشاركته الأساسية الأولى في البطولة افتتح أرسكايتا التسجيل برأسه من مسافة قريبة في الدقيقة 26.



وضاعفت أوروغواي، التي أقصت غانا من دور الثمانية في كأس العالم 2010، الغلة بعد ست دقائق أخرى.