الأسطورة بيليه يعاني من عدوى تنفسية

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أظهر تقرير طبي، يوم الجمعة، أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه يعاني من عدوى في الجهاز التنفسي لكن حالته لا تزال مستقرة.
وقال مستشفى ألبرت إينشتاين في ساو باولو إن الأسطورة البالغ من العمر "82 عاما" سيبقى في المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة لمواصلة العلاج، مضيفا أن الحالة الصحية العامة لبيليه تتحسن.
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