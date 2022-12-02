اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بيليه
الأسطورة بيليه

الأسطورة بيليه يعاني من عدوى تنفسية

ريو دي جانيرو - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهر تقرير طبي، يوم الجمعة، أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه يعاني من عدوى في الجهاز التنفسي لكن حالته لا تزال مستقرة.

وقال مستشفى ألبرت إينشتاين في ساو باولو إن الأسطورة البالغ من العمر "82 عاما" سيبقى في المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة لمواصلة العلاج، مضيفا أن الحالة الصحية العامة لبيليه تتحسن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
محاولة اغتيال رئيس بعثة باكستان في بالرصاص في كابل محاولة اغتيال رئيس بعثة باكستان في بالرصاص في كابل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط