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تاناكا يحتفل بالهدف الثاني في المباراة

اليابان تهزم إسبانيا وتتأهل معها إلى ثمن النهائي

الدوحة - رويترز
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ساعد الجناح ريتسو دوان ولاعب الوسط آو تاناكا اليابان على الفوز على إسبانيا 2-1 في مباراتهما ضمن المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم على استاد خليفة الدولي يوم الخميس ليبلغ الفريقان مراحل خروج المغلوب مع تصدر اليابان للمجموعة.

وستلتقي اليابان مع كرواتيا في دور 16 بينما ستلعب إسبانيا، التي احتلت المركز الثاني برصيد أربع نقاط وهو نفس رصيد ألمانيا لكنها تفوقت عليها بفارق الأهداف، مع المغرب الفائز بصدارة المجموعة السادسة.

ووضع المهاجم الفارو موراتا منتخب إسبانيا في المقدمة في الدقيقة 12 بعد أن حول تمريرة سيزار أزبليكويتا داخل منطقة الجزاء في الشباك بضربة رأس ليسجل هدفه الثالث في ثلاث مباريات بكأس العالم.

وأدركت اليابان التعادل بعد ثلاث دقائق على بداية الشوط الثاني عن طريق دوان الذي سدد في الشباك مباشرة من خارج منطقة الجزاء مباشرة، قبل أن يسجل تاناكا هدف الفوز في الدقيقة 51 بعد أن تم
اقرار الهدف بعد فحص مطول لتقنية حكم الفيديو المساعد.

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