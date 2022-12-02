بيدري: مواجهة المغرب حياة أو موت

وصف بيدري، لاعب خط وسط منتخب إسبانيا، مباراة فريقه المقبلة أمام المغرب بمواجهة الحياة أو الموت، لافتا إلى أنهم شعروا بالارتباك في لقاء اليابان، يوم الخميس.
وضربت إسبانيا موعدا مع المغرب في دور الـ 16 بنهائيات كأس العالم، بعد خسارتها أمام اليابان بهدفين لهدف، ومن المقرر أن تلاقي المغرب، يوم الثلاثاء المقبل، على أرضية استاد المدينة التعليمية في قطر.
وعقب الهزيمة، قال بيدري: كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية، اليابان تلعب بالكثير من القوة وتترك القليل من المساحات، لكن لم نتوقع الخسارة.
وأضاف: أخبرنا المدرب إنريكي أن اليابان ستخاطر أمامنا وسيلعبون بأسلوب هجومي، كان علينا تحريك الكرة كثيرا ولم نفعل ذلك.
وعن المواجهة المقبلة ضد المغرب، ذكر لاعب برشلونة: علينا أن نلعب بكل قوة، المباريات المقبلة حياة أو موت، وعلينا تحسين السلبيات التي مررنا بها أمام اليابان.
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