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بيليه
الأسطورة بيليه

بيليه يكشف سبب دخوله المستشفى

الدوحة - د ب أ
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حرص أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه على طمأنة الناس بأن دخوله المستشفى مؤخرا كان مجرد زيارة شهرية.

وكان بيليه، الفائز بكأس العالم ثلاث مرات والذي يعد من أعظم اللاعبين على مدار التاريخ، يتلقى علاجه الطبي في منزله بالبرازيل.

وأجرى بيليه جراحة لإزالة ورم من القولون العام الماضي، وكان دائم التردد على المستشفى منذ ذلك الوقت.

وقالت ابنته كيلي ناسيمينتو يوم الأربعاء الماضي إنه لا توجد مفاجأة أو حالة طارئة بشأن دخول والدها للمستشفى مطلع هذا الأسبوع.

وتلقى بيليه "82 عاما" رسالة دعم من المنتخب البرازيلي المشارك في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

وتوجه بيليه إلى "إنستغرام" لتقديم امتنانه للدعم، ونشر صورة لمبنى في قطر عليه صورته وهناك إضاءة بعبارة "تعافى قريبا".

وكتب بيليه : أصدقائي، أنا في المستشفى أقوم بزيارتي الشهرية. من الرائع أن أتلقى دائما رسائل إيجابية مثل هذه. شكرا لقطر على هذا التكريم، ولكل من أرسل لي مشاعر إيجابية.

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