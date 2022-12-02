غريزمان ينوي مفاجأة حارس بولندا بعد ركلتي الدوسري وميسي

يرغب أنطوان غريزمان نجم منتخب فرنسا بمفاجأة الحارس البولندي فويتشيك تشيزني إذا ما حصل منتخبه على ركلة جزاء في مباراة المنتخبين بدور ثمن النهائي من كأس العالم الحالية يوم الأحد.

ولم تُحتسب لفرنسا أي ركلة جزاء خلال كأس العالم الحالية، لكن غريزمان رفض توضيح من سيكون منفذها، إذا حانت الفرصة على ملعب الثمامة، وسيواجه تشيزني الحارس البولندي الذي أنقذ ركلتي جزاء حتى الآن من سالم الدوسري وليونيل ميسي.



وقال غريزمان في المؤتمر الصحفي: مسدد ركلات الجزاء معروف لنا، لكني لن أعطي أي معلومات لتشيزني، لأنه جيد بما فيه الكفاية. لذا دعونا نجعل الأمر مفاجأة.



وأضاف مازحا: سنعمل على تنفيذ ركلات الجزاء اليوم أو على الأرجح غدا لأن المران اليوم تشاهده وسائل الإعلام.



وسيلعب الفائز من مواجهة فرنسا وبولندا ضد المنتصر من مباراة إنجلترا والسنغال في دور الثمانية.