فان غال: لن نستهين أمام أميركا

أكد لويس فان غال مدرب هولندا أن فريقه لن يستهين بمواجهة الولايات المتحدة في دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم يوم السبت.

وجاءت تعليقات فان غال في مؤتمر صحفي طغى عليه الحديث عن مستقبله بعدما اقترح عليه صحفيون من بلجيكا تولي مسؤولية منتخب بلادهم بعد استقالة روبرتو مارتينيز عقب الخروج المبكر يوم الخميس.

مادة اعلانية

وأوضح فان غال "عليك إقناع زوجتي" في رده على الصحفيين، ما دفع صحفي أفريقي لسؤاله عما إذا كان مستعدا لتولي مسؤولية أحد منتخبات القارة السمراء وأضاف مازحا قبل العودة للحديث عن المباراة "لا أعتقد ذلك، لكن يجب أن تبقي كل الخيارات متاحة".

وزاد فان غال "أثبتت الولايات المتحدة أنها تملك فريقا رائعا ويمكن القول حتى إنه من أفضل الفرق. إنه فريق يقدم أعلى المستويات (لكن) يمكننا التفوق عليه".

وتابع "منتخب الولايات المتحدة مفعم بالحيوية، ولديه لاعبون أقوياء بدنيا وهذا صعب على أي منافس والنتائج توضح ذلك، لكننا سنبذل قصارى جهدنا للفوز والتفوق على الولايات المتحدة".

وتأهلت هولندا في صدارة المجموعة الأولى على حساب السنغال، لكن فريق المدرب فان جال لم يقدم أداء مبهرا حتى الآن باستثناء المهاجم كودي جاكبو الذي سجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات ورفض فان جال توجيه الانتقادات إلى لاعبي فريقه.

وقال المدرب صاحب الخبرة "مبدئيا، أود أن أقول إننا بدأنا اللعب مع افتقار العديد من لاعبي التشكيلة للياقة المباريات، وقد حصلوا جميعا على فرصة اللعب، وتجاوزنا دور المجموعات بسلاسة تامة" ويتأهل الفائز بهذه المباراة إلى دور الثمانية لمواجهة الأرجنتين أو أستراليا في التاسع من ديسمبر.