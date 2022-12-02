كأس العالم تجود على اليابان بـ "لعب نظيف" و"تقنية" في 4 أعوام

عاش اليابانيون لحظتين لا تنسيان في بطولتي كأس العالم 2018 و2022 بعدما تقرر تأهل الفريق الأزرق إلى ثمن نهائي البطولة الكبرى بطرق غير تقليدية ولم يألفها متابعو كرة القدم.

وحجزت اليابان مقعدها في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم الحالية المقامة في قطر بفوز مفاجئ على إسبانيا 2-1 ليترافقا إلى الدور المقبل ويرسلن ألمانيا ألمانيا وكوستاريكا خارج المونديال.

وبعد قذيفة من ريتسو دوان عند الدقيقة 48 أعادت النتيجة إلى التعادل قبل أن تتسبب تقنية فيديو الحكم المساعد "فار" بجدل عندما احتسبت هدف اليابان الثاني أمام إسبانيا في الدقيقة 51 التي مررها كاورو ميتوما لزميله آو تاناكا إذ تناقلت وسائل الإعلام صورا للكرة من زوايا متفرقة بين مؤيد لقرا الحكم وآخر منتقدا احتساب الهدف الذي أقصى ألمانيا كون تعثر اليابان بأي نتيجة سيؤهل "المانشافت" إلى الدور المقبل.

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ويعود أول اختبار لتقنية "فار" في مباريات كرة القدم بهولندا في 2012-2013 قبل أن يوافق على استخدامها لاعتمادها في 2016 بين ناديي أيندهوفن و بي إس في لتعتمد بعدها رسميا في البطولات العالمية مثل كأس العالم 2018 و كأس العالم للأندية 2016 ودوري أبطال أوروبا 2019 – 2020 وغيرها.

ولم يكن تأهل اليابانيين بسبب تقنية الفيديو هو الأول بطريقة غير دارجة ففي كأس العالم الماضية تبدأت اليابان رحلتها المونديالية بفوز على كولومبيا 2 – 1 قبل التعادل 2-2 مع السنغال وخسارة الجولة الأخيرة من بولندا لتتعادل مع السنغال بعدد النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة ويكون تأهلها بسبب بطاقة صفراء واحدة جعلت المنتخبين يحتكمان للعب النظيف لتتأهل اليابان إلى ثمن النهائي بفارق "بطاقة واحدة".

ويعد تأهل اليابان إلى دور الـ 16 هو الرابع في تاريخها بعدما كانت المرة الأولى في المونديال الذي أقيم على أرضها إلى جانب كوريا الجنوبية في 2002 حينها ودعت بعد الخسارة من تركيا بهدف دون رد وكأس العالم 2010 قبل الخسارة من باراغواي بركلات الترجيح والخسارة 3 – 2 من بلجيكا في دور الستة عشر من كأس العالم الماضية.