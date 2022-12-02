كارثة.. إقصاء ألمانيا من المجموعات للمرة الثانية توالياً

ودعت ألمانيا كأس العالم لكرة القدم من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي رغم فوزها 4-2 على كوستاريكا يوم الخميس في ختام منافسات المجموعة الخامسة.
وحلت بطلة العالم أربع مرات في المركز الثالث بالمجموعة بعد فوز اليابان على إسبانيا في المباراة الأخرى بالمجموعة.
واعتمدت كوستاريكا على خط دفاع مؤلف من خمسة لاعبين، لكن ألمانيا هزت الشباك في الدقيقة العاشرة عندما لعب ديفيد راوم كرة عرضية استغلها سيرج غنابري.
ولكن بعد تقدم اليابان على إسبانيا في المباراة الأخرى، تخلت ألمانيا عن حذرها وسجلت كوستاريكا هدفين حملا توقيع يلتسين تيخيدا وخوان بابلو فارغاس.
وسجل البديل كاي هافرتس ثنائية من الأهداف قبل أن يحرز نيكلاس فولكروغ الهدف الرابع، لكن النتيجة النهائية قادت اليابان لإنهاء المجموعة في الصدارة متفوقة على إسبانيا في المركز الثاني.
-
الركراكي يتساءل: لم لا يفوز المغرب بكأس العالم؟لم يحالف وليد الركراكي الحظ للعب في كأس العالم لكرة القدم لكنه قال إن الله منحه فرصة لصنع التاريخ كمدرب للمغرب، وسأل بكبرياء "لماذا لا نحلم بالفوز ... رياضة عربية
-
والد نيمار: ابني سيعود في نهائي كأس العالمأكد والد اللاعب البرازيلي نيمار أن نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، سيكون جاهزا في الوقت المناسب للمشاركة في نهائي بطولة كأس العالم مع المنتخب ... رياضة عالمية
-
الزمالك يتعادل مع المصري في مباراة مثيرةتعادل الزمالك مع ضيفه المصري 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ... رياضة