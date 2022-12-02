كوريا الجنوبية تهزم البرتغال بهدف قاتل وتبلغ ثمن النهائي

سجلت كوريا الجنوبية هدفا في الوقت القاتل لتهزم البرتغال 2-1 وتتأهل لدور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم مع المنتخب الأوروبي متفوقة بفارق الأهداف المسجلة على أوروغواي.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، انطلق المهاجم سون هيونغ مين بعد ركلة ركنية للمنتخب البرتغالي قبل أن يمرر الكرة إلى هوانغ هي تشان الذي وضعها في الشباك ليطلق احتفالات جنونية في المدرجات.
وفي أول ظهور في التشكيلة الأساسية، افتتح ريكاردو هورتا التسجيل في الدقيقة الخامسة مستغلا عرضية من ديوغو دالوت، بينما تعادل كيم يونغ-غوون بهدف سجله في الدقيقة 27 عندما اصطدمت ركلة ركنية بظهر قائد البرتغال كريستيانو رونالدو لتتهيأ إلى اللاعب الذي وضعها في الشباك.
بهذا تتأهل كوريا الجنوبية وصيفة للبرتغال إلى الدور المقبل على حساب أوروجواي التي فازت 2-صفر على غانا.
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