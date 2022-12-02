لاعب هولندا: استمتعنا بأداء منتخب المغرب

شدد لويس فان غال، المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم، على قوة وتطور المنتخب الأميركي، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين يوم السبت في افتتاح منافسات دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وتأهل المنتخب الهولندي للدور الثاني من صدارة المجموعة الأولى إثر انتصارين على السنغال وقطر بنتيجة 2 - صفر، وتعادل مع الإكوادور 1 - 1 ، بينما تأهل المنتخب الأميركي من المركز الثاني بالمجموعة الثانية إثر تعادلين مع ويلز 1 - 1 وإنجلترا (سلبيا) وفوز على إيران 1 - صفر.

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وقال فان غال في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة للحديث عن مباراة السبت: المنتخب الأميركي فريق مفعم بالطاقة والحيوية، هم يتمتعون بقدرات بدنية قوية وهذا ما يشكل صعوبة لأي فريق يواجههم.

وأضاف: يمكنكم أن تروا ذلك من نتائج مبارياتهم، نحن سنبذل كل ما بوسعنا كي نحقق الفوز أمامهم في المباراة.

وتلقى فان غال سؤالا حول ما إذا كان يفضل النظام الحالي الذي يقضي بأن يلتقي أول المجموعة مع ثاني المجموعة التالية، أم أنه يفضل الاقتراح الذي طرح بأن تجرى قرعة لتحديد أطراف مواجهات دور الـ16.

ورد فان غال قائلا :هذا هراء، هذا الكلام هراء برأيي، بشكل عام، يسعى أي فريق إلى الفوز أيا كان المنافس الذي يواجهه، لا أظن أن أي فريق يريد أن يتخلف، كرة القدم عبارة عن رياضة وأحيانا تحمل المفاجآت ولا يشترط أن يحقق الفريق الأفضل الفوز.

ولدى سؤاله عن رأيه في المنتخب البلجيكي، الذي ودع المونديال، وإمكانية تدريبه مستقبلا، خاصة وأن اسمه يتردد في الإعلام البلجيكي، رد فان غال قائلا : بلجيكا بلد رائع للغاية وشعبها رائع، الأمر المفاجئ هو أننا انتصرنا عليهم في آخر مباراتين، لكن اللاعبين في ذلك المنتخب أظن أنهم مبدعون، وهذا يكون واضحا إن استعرضنا ودرسنا كل لاعب على حدة، برأيي ما حدث يتعلق بعمل الفريق الواحد.

وأضاف: لكنني أكرر أنني لا أستطيع أن أصدر حكما على هذا الأمر، لقد شاهدت المباراة الأخيرة ولم أشاهدهم في الحصص التدريبية، كان من المفترض أن يتأهلوا لكن كرة القدم لا تتعلق بالجوانب الفنية والتكتيكات فقط، وإنما تحمل عنصر الحظ شيئا ما، كما يلعب التحكيم دورا أيضا.

وبشأن إمكانية انتقاله وأسرته إلى بلجيكا، قال فان غال مازحا : نعم يجب عليكم أن تقنعوا زوجتي. لكن بعيدا عن المزاح، أنا دائما أستطيع أن أتخذ قراراتي بنفسي. نحن هنا الآن كي نعمل مع الفريق الهولندي ونسعى لأن نصبح أبطال العالم وبالتالي أمامنا 4 مباريات ويتعين علينا أن نخوضها أولا، لذلك سنرى مستقبلا إن طرحت أي عروض على الطاولة.

وأضاف: في مقابلة مع وسائل الإعلام الهولندية قلت إننا إن حققنا لقب كأس العالم، فإنه في ظل طبيعة عالم كرة القدم التي تتضمن استغلال الفرص، ستكون هناك عروض، لكننا الآن لم نحقق لقب كاس العالم بعد.

من جانبه، قال دالي بليند، لاعب المنتخب الهولندي بشأن انطباعه عن المباراة أمام المنتخب الأمريكي :"أظن أن المدرب قد شرح الأمر بطريقة جيدة، هم يتمتعون بمهارات وصفات متميزة، لديهم لاعبون أقوياء، لذلك علينا تقديم أفضل مستويات ممكنة".

وعن رأيه فيما قدمه المنتخب المغربي بتأهله من صدارة مجموعته التي تضم كرواتيا وبلجيكا وكندا، وأداء نجمي المغرب نصير مزراوي وحكيم زياش، زميليه السابقين في صفوف أياكس أمستردام الهولندي، قال بليند: دائما يكون من الممتع أن أرى زملائي السابقين يقدمون أداء رائعا، ومنتخب المغرب قدم مستويات متميزة في دور المجموعات.

وأضاف : أرى أنه كان أمرا رائعا أن يقدموا مثل هذه المستويات في هذه البطولة، لذلك أود أن أقول إنني سعيد بإنجازات المغرب ونحن جميعا استمتعنا بأداء منتخبهم، ولكن في النهاية يجب أن ينصب تركيزنا على أنفسنا الآن.