مدرب أستراليا قبل لقاء الأرجنتين: سنلعب أمام 10 قمصان

وعد غراهام أرنولد مدرب أستراليا لكرة القدم الأرجنتين بخوض حرب يوم السبت مع سعي المنتخب الأسترالي لإحداث مفاجأة في دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم.

وبمزيج من روح الفريق والتصميم الدؤوب، حقق أرنولد مع التشكيلة، غير المرشحة للمضي بعيدا في البطولة، انتصارين على تونس والدنمارك في نهائيات قطر ليبلغ مراحل خروج المغلوب للمرة الثانية فقط في تاريخ أستراليا.

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وأبان أرنولد إن المهمة لم تنته بعد وان فريقه سيصمد في مواجهة الأرجنتين لمدة 90 دقيقة لمحاولة لتقليل استحواذ المنتخب القادم من أميركا الجنوبية على الكرة لأقل وقت ممكن.

وقال خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة "لا مجال للتقليل من شأن الأرجنتين أو أي شيء من هذا القبيل على الإطلاق لكنها مباراة سيلعب فيها 11 ضد 11. 10 قمصان زرقاء (الأرجنتين) مقابل 10 قمصان صفراء (استراليا) وهي معركة. إنها حرب، وعلينا أن نقاتل ونتأكد من أن اللاعبين في حالة بدنية وحالة ذهنية رائعة. نتأكد أن لديهم طاقة كبيرة، لننزل إلى أرض الملعب لنستعرض بكافة ما لدينا من أسلحة".

وقال أرنولد، الذي ظهر كلاعب في عام 1993 ضمن التشكيلة التي خاضت مباراتين ذهابا وإيابا ضمن جولة فاصلة للتأهل لكأس العالم ضد منتخب أرجنتيني ضم مارادونا وقتها، إن اللعب مع البطل مرتين يمثل إضافة كبيرة على صعيد الحافز.

وأضاف "سترى أفضل ما لدى كل لاعب ضمن تشكيلة أستراليا على أرض الملعب مساء الغد بسبب الفريق الذي نلعب ضده. يجب شحن الأذهان... وتشغيل العقول كل ثانية... لأنهم (الأرجنتين) يلعبون على موجتين. ابطاء اللعب سيجعلك تشعر بالاسترخاء، ولكن عندما يتسلل إليك الشعور بالاسترخاء، عندها سيوجهون لك الضربة".