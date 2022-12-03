السنغال تواجه إنجلترا بمدرب "مريض"

عانت السنغال من انتكاسة خلال تحضيراتها لمباراتها المرتقبة، الأحد، ضد إنجلترا في الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022، بعد تعرض مدربها أليو سيسيه لوعكة صحية، لكنه من المتوقع أن يتواجد مع لاعبيه في المواجهة في ملعب "البيت".
وقال مساعده الفرنسي ريجي بوغارت خلال مؤتمر صحافي أن سيسيه لم يتمكن من قيادة التمارين الجمعة وقد لا يتواجد في الجلسة التدريبية الأخيرة السبت.
وأضاف: تولينا المهام يوم الجمعة وقد أعطانا الارشادات وما علينا القيام به، نأمل في أن يكون بعد ظهر السبت في الملعب، ولكن نحن واثقون أن مساء غد الأحد عند العاشرة مساء سيكون هو من يقود الفريق.
ولم يحدد بوغارت مرض سيسيه مكتفيًا بالقول: حمى طفيفة، لذلك نحن حذرون.
وتأهلت السنغال إلى الدور الـ16 للمرة الثانية فقط في تاريخها بفوزها على الإكوادور في المباراة الأخيرة من المجموعة الأولى، لتخطف المركز الثاني خلف هولندا.
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