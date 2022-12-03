اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سيسيه السنغال
سيسيه يعاني من الحمى

السنغال تواجه إنجلترا بمدرب "مريض"

الدوحة - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عانت السنغال من انتكاسة خلال تحضيراتها لمباراتها المرتقبة، الأحد، ضد إنجلترا في الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022، بعد تعرض مدربها أليو سيسيه لوعكة صحية، لكنه من المتوقع أن يتواجد مع لاعبيه في المواجهة في ملعب "البيت".

وقال مساعده الفرنسي ريجي بوغارت خلال مؤتمر صحافي أن سيسيه لم يتمكن من قيادة التمارين الجمعة وقد لا يتواجد في الجلسة التدريبية الأخيرة السبت.

وأضاف: تولينا المهام يوم الجمعة وقد أعطانا الارشادات وما علينا القيام به، نأمل في أن يكون بعد ظهر السبت في الملعب، ولكن نحن واثقون أن مساء غد الأحد عند العاشرة مساء سيكون هو من يقود الفريق.

ولم يحدد بوغارت مرض سيسيه مكتفيًا بالقول: حمى طفيفة، لذلك نحن حذرون.

وتأهلت السنغال إلى الدور الـ16 للمرة الثانية فقط في تاريخها بفوزها على الإكوادور في المباراة الأخيرة من المجموعة الأولى، لتخطف المركز الثاني خلف هولندا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60 | الصحافيون.. الفئة الأكثر خسارة حال انهيار تويتر.. لماذا؟ الساعة 60 | الصحافيون.. الفئة الأكثر خسارة حال انهيار تويتر.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط