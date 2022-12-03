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دومفريس محتفلاً بهدفه

دومفريس يقود هولندا إلى ربع نهائي المونديال

الدوحة - د ب أ
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تأهل المنتخب الهولندي لدور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره الأميركي 3-1، يوم السبت، ضمن منافسات دور الستة عشر بالنسخة الحالية المقامة في قطر.

وسيواجه المنتخب الهولندي الفائز من المباراة الأخرى التي تقام في وقت لاحق من يوم السبت، بين منتخبي الأرجنتين وأستراليا.

وتقدم المنتخب الهولندي عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله دالي بليند الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 76 سجل حاجي رايت هدف أميركا الوحيد، فيما أضاف دينزل دومفريس الهدف الثالث للمنتخب الهولندي في الدقيقة 80، والذي كان قد صنع أول هدفين لهولندا.

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