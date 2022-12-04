جيرو يزيح تييري هنري عن عرشه

أصبح أوليفييه جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 52 هدفا بعدما سجل هدفا لبلاده خلال مواجهة بولندا في دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم، اليوم الأحد.



وكان جيرو (36 عاما) يتقاسم الرقم القياسي مع تييري هنري بعدما سجل هدفين في الفوز 4-1 على أستراليا في الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة.



وانتهى الشوط الأول بتقدم فرنسا 1-صفر على بولندا.

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