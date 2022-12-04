عرض مبهر من مبابي يقود فرنسا إلى ربع النهائي

سجل أوليفييه جيرو هدفا وأضاف المتألق كيليان مبابي هدفين رائعين لتفوز فرنسا 3-1 على بولندا في دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم في قطر يوم الأحد.



وهز جيرو الشباك قبل الاستراحة مباشرة بعد تمريرة من مبابي ليرفع رصيده إلى 52 هدفا مع فرنسا ويصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده وبفارق هدف واحد عن تييري هنري.



وواصلت فرنسا الضغط الهجومي في الشوط الثاني، وكاد جيرو أن يضيف هدفا بعد تمريرة عرضية من جول كوندي لكنه سدد بجوار المرمى.



وسجل مبابي الهدف الثاني بتسديدة هائلة من داخل منطقة الجزاء بمسافة قصيرة في الدقيقة 74، ثم أضاف هدفا بتسديدة مذهلة أخرى في الزاوية العليا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.



ورفع مبابي رصيده إلى خمسة أهداف في صدارة هدافي كأس العالم.



وقلص روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بولندا الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، بعدما استفاد من إعادة الركلة التي أهدرها في البداية بسبب تحرك هوغو لوريس بشكل مبكر.



وستلعب فرنسا في دور الثمانية أمام إنجلترا أو السنغال.

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