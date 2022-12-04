مدافع اليابان: إيقاظ "روح الساموراي" ستقودنا للتاريخ

حث المدافع الياباني، يوتو ناغاتومو، زملاءه في المنتخب على إيقاظ "روح الساموراي" قبل مباراة الفريق الحاسمة أمام كرواتيا وصيفة كأس العالم 2018 ضمن دور الستة عشر في النسخة الحالية.

وشدد ابن الـ 36 عاماً أن أي إضافات أو تعديلات تكتيكية لن تعني شيئا إن لم تظهر اليابان الشجاعة التي قادتها إلى ثمن النهائي بالفوز على العملاقين ألمانيا وإسبانيا بأعلى عدد نقاط في تاريخها: هي فرصة عظيمة لنظهر للعالم كيف نقاتل مثل الساموراي.

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وزاد ناغاتومو: قبل خوض معاركهم يقومون بتنظيف أسلحتهم وتلميعها لتحسين طرقهم لكن إن داهمهم الخوف لن يتمكنوا من ذلك، والأمر سيان في كرة القدم مع اختلاف الخطط التي لن تجدي نفعا إن تسلل الخوف إلى قلبك على أرض الملعب.

وتواجه اليابان منتخب كرواتيا في دور الـ16 على أن يواجه الفائز بينهما الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في الدور ربع النهائي للبطولة أملا في الوصول إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ الفريق الآسيوي.