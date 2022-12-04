مدرب البرازيل يؤكد جاهزية نيمار لمباراة كوريا الجنوبية

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كشف تيتي مدرب البرازيل يوم الأحد أن نيمار سيشارك مع المنتخب الوطني في مباراة دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم أمام كوريا الجنوبية يوم الاثنين.
وتلقى المدافع تياغو سيلفا سؤالا في مؤتمر صحافي بشأن إمكانية مشاركة نيمار في المباراة، لكن تيتي أمسك بالميكروفون ورد "نعم".
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وخاض نيمار سباقا مع الزمن حتى يكون جاهزا عقب إصابته في الكاحل أمام صربيا في أولى مباريات المجموعة السابعة.
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