مدرب كرواتيا: مودريتش لن يعتزل دولياً بعد المونديال

أكد زلاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي لكرة القدم يوم الأحد أن لاعبه المخضرم لوكا مودريتش لن يعتزل اللعب الدولي بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وأوضح داليتش في مؤتمر صحافي: المونديال الأخير لن يكون البطولة الأخيرة لمودريتش مع الفريق ما زلنا بحاجة إليه في المستقبل.

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كما أبدى جوسكو غفارديول مدافع المنتخب الكرواتي رغبته في مواصلة اللعب بجوار مودريتش (37 عاماً) وقال: حقا، أتمنى ألا تكون آخر كأس عالم له. أتمنى أن تكون هناك العديد من اللحظات للعب سويا.



ولعب مودريتش، أفضل لاعبي العالم 2018، 158 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا بدأت مطلع 2006، إذ شارك في 4 مونديالات، وكان قائداً للفريق الذي وصل المباراة النهائية في نسخة روسيا، وهو أعظم إنجاز في تاريخ بلاده.

ويلتقي المنتخب الكرواتي، الذي بلغ نهائي النسخة الماضية من المونديال عام 2018 بروسيا، نظيره الياباني يوم الاثنين في دور الستة عشر من المونديال الحالي.