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ميسي محتفلاً بهدفه

ميسي يهز شباك أستراليا ويقترب خطوة من "الحلم"

الدوحة - د ب أ
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حقق المنتخب الأرجنتيني التوقعات وتأهل إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر بالفوز على نظيره الأسترالي 2 - 1 يوم السبت على ملعب استاد "أحمد بن علي" المونديالي ضمن منافسات دور الستة عشر.

ووسط حضور 45 ألف و32 مشجعا، تقدم المنتخب الأرجنتيني بهدفين سجلهما ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز في الدقيقتين 35 و57، ثم رد المنتخب الأسترالي بهدف في الدقيقة 77 سجله الأرجنتيني إنزو فيرنانديز بالخطأ في مرمى منتخب بلاده لدى محاولة التصدي لتسديدة من كريج جودوين.

وسيصطدم المنتخب الأرجنتيني في دور الثمانية بنظيره الهولندي الذي تأهل في وقت سابق من يوم السبت بالفوز على نظيره الأميركي 3 - 1 في أولى مباريات دور الستة عشر.

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