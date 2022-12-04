نهاية حزينة.. 70% من البرتغاليين يطالبون بإبعاد رونالدو

طالب 70% من المشاركين في استطلاع أجرته صحيفة "أبولا" البرتغالية بعدم إشراك كريستيانو رونالدو في القائمة الأساسية أمام سويسرا في دور الـ 16 من منافسات كأس العالم 2022.

ويستضيف استاد لوسيل، مساء يوم الثلاثاء، مواجهة البرتغال التي تصدرت المجموعة الثامنة أمام وصيف المجموعة السابعة منتخب سويسرا.

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ويواجه رونالدو المزيد من الضغوط في الفترة الأخيرة بداية من تصريحاته النارية قبل المونديال ضد ناديه السابق مانشستر يونايتد الذي فسخ عقد المهاجم البالغ من العمر "37 عاما" بعد ذلك، بالإضافة إلى أنه لم يسجل إلا هدفا واحدا في دور المجموعات وعانى بشكل عام من تراجع معدله التهديفي في الموسم الجاري.

وفي استطلاع نشرته "أبولا" وجهت ضربة جديدة إلى النجم رونالدو من قبل الجماهير البرتغالية، حيث طالب 70% من المشاركين بوضعه على مقاعد البدلاء ضد سويسرا، ووصف ظهوره بالمخيب للآمال في مرحلة المجموعات، إضافة إلى أنه بدأ يفقد جودته المعتادة بعدما استبدله المدرب فرناندو سانتوس في كل المباريات التي خاضها بالمونديال الحالي.

وحقق رونالدو مع منتخب بلاده أول لقب كأس أوروبا للبرتغال إضافة إلى الفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية، ويملك في رصيده 118 هدفا كأفضل هداف دولي في العالم، كما كتب التاريخ في كأس العالم كأول لاعب يسجل في 5 نسخ للمونديال.