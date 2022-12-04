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من وصول نيوكاسل إلى الرياض

وصول نيوكاسل إلى الرياض استعداداً لمواجهة الهلال

العربية. نت
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل الإنجليزي، مساء يوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، لخوض معسكر إعدادي استعدادا لما تبقى من مباريات في الموسم الجاري، على أن يتخلله تجربة ودية مع الهلال السعودي.

ونشر النادي الإنجليزي صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مع الطائرة التي أوصلت الفريق إلى الرياض.

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية بين نيوكاسل والهلال في الثامن من ديسمبر الجاري، حسبما أعلن خلال حفل إطلاق موسم "الدرعية".

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة خلف المتصدر أرسنال "37 نقطة" ومانشستر سيتي "32 نقطة".

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