الإنجليز يقاطعون " الباغيت والكرواسون" قبل مواجهة فرنسا

أعلن مشجعو المنتخب الإنجليزي مقاطعة المنتجات الفرنسية قبل مواجهة "الديوك" في ربع نهائي كأس العالم 2022، يوم السبت المقبل، وطالب البعض بعدم تناول خبز الباغيت والكرواسون.

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى ربع النهائي بعد فوزه بثلاثية نظيفة على السنغال، بينما وصل بطل النسخة الماضية المنتخب الفرنسي على حساب بولندا 3-1.

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وكشفت تقارير إنجليزية، يوم الاثنين، أن الفوز على السنغال جعل الجماهير تحلم بتحقيق كأس العالم لأول مرة منذ 1966.

وقالت صحيفة "ذا صن" في تقرير لها عبر موقعها الالكتروني: بذل بعض مشجعي إنجلترا قصارى جهدهم لإظهار دعمهم، وانتشرت الوعود بالتخلي عن الطعام الفرنسي، وأعلن ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي قبل مواجهة ربع النهائي يوم السبت.

ونقلت "ذا صن" تغريدة لأحد المشجعين الإنجليزي: أيها الرجال، إنها الحرب، لا خبز باغيت من الآن فصاعدا، ولا كرواسون.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن مشجعي إنجلترا جربوا حيلا مماثلة قبل نهائي كأس أوروبا العام الماضي ضد إيطاليا، وتذكروا فشل المنتخب في النهائي.

وقال أحدهم: عندما لعبت إنجلترا أمام إيطاليا، قضيت الأسبوع ساعيا إلى جعل الطعام الإيطالي مروعا في محاولة كسب المعركة النفسية، لن أفعل هذه المرة، ليس لأنني قلق من أن ذلك لن ينجح، فقط لأن الطعام الفرنسي مكروه بالفعل.