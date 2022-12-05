إنجلترا تتجاوز السنغال بسهولة وتضرب موعداً مع فرنسا

تأهلت إنجلترا دون عناء كبير إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بعد الفوز 3-صفر على السنغال في استاد البيت يوم الأحد.



ورغم البداية القوية للسنغال، فقد تقدم جوردان هندرسون بهدف لإنجلترا في الدقيقة 38، وأضاف القائد هاري كين هدفا قبل الاستراحة مباشرة، ليهز الشباك لأول مرة في البطولة الجارية.



وجاء الهدف الثالث من بوكايو ساكا، الذي دخل التشكيلة الأساسية بدلا من ماركوس راشفورد، في الدقيقة 57.



وستصبح إنجلترا على موعد مع مباراة قوية في دور الثمانية أمام فرنسا التي تفوقت 3-1 على بولندا في وقت سابق يوم الأحد.



واقترب بولاي ديا مهاجم السنغال من التسجيل عندما سدد من مدى قريب لكن الحارس جوردان بيكفورد أنقذ مرماه ببراعة بعد مرور نصف ساعة من البداية.



وبعد ثماني دقائق، أرسل جود بلينغهام تمريرة عرضية حولها هندرسون إلى هدف من مدى قريب، قبل أن تفرض إنجلترا سيطرتها.



وبدأ بلينغهام هجمة مرتدة انتهت عند كين في وضع انفراد ليسدد بقوة داخل شباك الحارس إدوار مندي، ليرفع رصيده إلى 52 هدفا مع بلاده وبفارق هدف واحد عن وين روني الهداف التاريخي.



ونجح ساكا في الوصول إلى هدفه الثالث في البطولة الجارية بعدما تلقى تمريرة فيل فودن، الذي صنع الهدف الثاني لزميله كين، من الجانب الأيسر وسدد كرة ساقطة رائعة داخل شباك إدوار مندي.



ووصلت إنجلترا بذلك إلى 12 هدفا في قطر لتعادل أفضل حصيلة لها في نسخة 2018 في روسيا عندما بلغت آنذاك الدور قبل النهائي. وكانت إنجلترا قد سجلت 11 هدفا في مشوار فوزها بكأس العالم 1966.

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