كرواتيا تهزم اليابان بركلات الترجيح وتبلغ ربع النهائي

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تأهلت كرواتيا إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بعد الفوز 3-1 على اليابان بركلات الترجيح، بعدما أنقذ الحارس دومينيك ليفاكوفيتش ثلاث ركلات ترجيح، وعقب التعادل 1-1 بعد الوقت الأصلي ثم الإضافي يوم الاثنين.
وسجل دايزين مايدا هدف التقدم لليابان في مباراة متكافئة بدور الستة عشر، بعدما استغل ارتباكا دفاعيا عقب ركلة ركنية في الدقيقة 43، وبدا أن الفريق قد يحقق مفاجأة جديدة بعد التفوق على ألمانيا بطلة العالم أربع مرات وإسبانيا بطلة العالم 2010 بدور المجموعات.
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لكن إيفان بريشيتش أدرك التعادل للمنتخب الكرواتي، الذي خسر نهائي كأس العالم 2018، بضربة رأس في الدقيقة 55.
وفي ركلات الترجيح، تألق الحارس ليفاكوفيتش ليهدي بلاده بطاقة التأهل لدور الثمانية وانتظار الفائز من المواجهة بين البرازيل وكوريا الجنوبية.
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