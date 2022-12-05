ساكا: ألقيت خيبة أمل "يورو 2020" وراء ظهري

انهار بوكايو ساكا بعد أن أهدر ركلة الترجيح الأخيرة في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم العام الماضي لكن مهاجم إنجلترا أكد يوم الاثنين إن ِشخصيته نضجت منذ ذلك الحين وأصبح أكثر ثقة في قدراته.
وانبرى ساكا لتسديد ركلة الترجيح الخامسة لإنجلترا أمام إيطاليا بعد فشل ماركوس راشفورد وجيدون سانشو في التسجيل لكنه أهدرها ليمنح إيطاليا الكأس في ويمبلي ليتعرض لإساءات واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي كانت عنصرية في مجملها.
لكن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما ألقى هذه الواقعة خلف ظهره منذ ذلك الحين وانبرى لتسديد ركلات جزاء لفريقه أرسنال الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.وقال "نضجت شخصيتي وتطورت كثيرا كلاعب منذ تلك اللحظة. لم أكن لأسدد ركلات جزاء لصالح أرسنال إذا لم أكن أثق في قدراتي.عندما تحين اللحظة سأتقدم لتسديد ركلات الترجيح وسأكون سعيدا جدا بهذه المهمة"
وأضاف أن دعم زملائه في الفريق ساعده على نسيان نهائي بطولة أوروبا. "الفريق بأكمله ساندني وهذا يظهر مدى تماسكنا".
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