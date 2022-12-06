الإسبان يطالبون بطرد مدرب المنتخب بعد تأهل المغرب

طالب الإسبان، يوم الثلاثاء، بالتخلص من لويس إنريكي، مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم، بعد فشل الفريق في التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022.

وودع منتخب "لاروخا" مونديال قطر من دور الـ 16، بعدما تمكن منتخب المغرب من خطف ورقة التأهل عبر ركلات الترجيح، إثر إضاعة لاعبي إسبانيا لأول 3 ركلات.

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وقالت "ماركا" في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: لطالما ترك روبياليس، رئيس اتحاد كرة القدم، مستقبل المدرب مجهولا حتى ما بعد كأس العالم، وكقاعدة عامة يميل المدربون إلى ترك المنصب بعد الفشل في تحقيق الأهداف، وهو ما حدث بالفعل مع تاتا مارتينيو وروبرتو مارتينيز وباولو بينتو وآخرين.

وأضافت الصحيفة: والآن لا يزال يتعين رؤية القرار بشأن مستقبل لويس إنريكي، والشيء الطبيعي في هذه الحالة هو فتح الباب والقيام بالتغيير في الجانب الفني، ولم يستطع إنريكي الاقتراب من النجاح، حيث تأهل إلى دور الـ 16 بشكل جيد وغادر بإقصاء صادم، وعلى الرغم من سيطرته على المغرب طوال المباراة، لم يظهر أي علامة على قدرته لكسر المباراة مع إصرار الخصم للوصول إلى ركلات الترجيح.

وواصل التقرير: يجب معالجة مسألة عدم استمرار الجهاز الفني على وجه السرعة، الذي ينتهي عقده في غضون أيام قليلة، وعلى الرغم من وجود متسع من الوقف قبل المباريات الدولية المقبلة، يجب أن يأتي القرار على الفور، والشعور السائد أن استمرار إنريكي بات أقل وضوحا.