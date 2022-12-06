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رقصة منتخب البرازيل بعد هدف فينيسيوس

البرازيل تتلاعب بكوريا الجنوبية وتبلغ ربع النهائي

الدوحة - رويترز
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قدمت البرازيل المرشحة للفوز بكأس العالم لكرة القدم عرضا أسعد الجماهير وأنزل الرعب في المنافسين المحتملين يوم الاثنين لتسحق كوريا الجنوبية 4-1 بفضل أربعة أهداف في الشوط الأول في مواجهتهما بدور الستة عشر.

وتقدم المنتخب البرازيلي بعد سبع دقائق عندما وصلت تمريرة رافينيا العرضية المنخفضة إلى فينيسيوس جونيور الذي لعبها بمهارة كبيرة من فوق الحارس وثلاثة مدافعين لتسكن الشباك.

وبعد خمس دقائق أخرى أصبحت النتيجة 2-صفر بهدف عن طريق نيمار من ركلة جزاء وأضاف ريتشارليسون هدفا ثالثا رائعا بعد لعبة مذهلة مع ماركينيوس وتياجو سيلفا جعلت جماهير البرازيل المبتهجة ترقص وأثارت إعجاب المشجعين المحايدين في كل مكان.

وسجل لوكاس باكيتا الهدف الرابع في الدقيقة 36 ولعب المنتخب البرازيلي الفائز بكأس العالم خمس مرات بطريقة استعراضية في الشوط الثاني، وحرمه تألق الحارس الكوري كيم سيونغ جيو من مزيد من الأهداف، بعد أن حول انتباهه نحو مواجهة دور الثمانية ضد كرواتيا يوم الجمعة.

وبذل المنتخب الكوري جهدا كبيرا ولعب بشجاعة في محاولة لتقليل الأضرار ونال مكافأة جهوده الهجومية عندما سجل بايك سيونغ هو هدفا رائعا بتسديدة من مسافة بعيدة في شباك الحارس أليسون قبل 13 دقيقة على النهاية.

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