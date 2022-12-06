إيتو يعتذر ويقول: أتعرض للاستفزاز منذ 9 أشهر

اعتذر صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عن حادثة اعتداءه بالركل على مشجع جزائري بعد نهاية مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية ضمن منافسات كأس العالم 2022، مؤكدا أنه تلقى الكثير من الاستفزازات منذ مباراة منتخب بلاده والجزائر في مارس الماضي.

أظهرت لقطات فيديو جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأسطورة الكاميروني صامويل إيتو ، وهو على ما يبدو يركل رجلا خارج استاد 974 بعد المباراة التي فازت فيها البرازيل على كوريا الجنوبية 4 -1 مساء الاثنين في دور الستة عشر لمونديال قطر 2022.

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وتوقف إيتو لالتقاط صورة مع المشجعين بالقرب من الملعب، قبل أن يظهر عليه الانفعال بعد تبادل الحديث مع مشجع يحمل كاميرا.

وأفادت تقارير إعلامية، أن الشخص الذي ركله إيتو مشجع جزائري، والذي تحدث مع إيتو وسأله عن الحكم بكاري غاساما، الذي أدار لقاء إياب الجزائر والكاميرون قبل تأهل الأخير إلى المونديال.

واعتذر اللاعب السابق لبرشلونة وإنتر ميلان في بيان نشره، قائلا: خضت مشاجرة عنيفة مع شخص ربما كان مشجعا جزائريا، وأود أن أعتذر عن فقدان أعصابي ورد الفعل بطريقة التي لا تتناسب مع شخصيتي، أعتذر للجمهور عن هذا الحادث المؤسف.

وأضاف إيتو في بيانه: أتعهد بمواصلة مقاومة الاستفزازات المستمرة والمضايقات اليومية من بعض المشجعين الجزائريين، في الواقع منذ مباراة الكاميرون والجزائر في 29 مارس الماضي، كنت هدفا للإهانات ومزاعم الغش دون أي دليل.

وواصل: خلال كأس العالم تعرض الكاميرونيون لمضايقات من قبل الجزائريين حول ذات الموضوع، أود أن أشير إلى أن سيناريو هزيمة الجزائر كان قاسيا لكنه يتماشى مع قواعد وأخلاقيات رياضتنا، ورفضت جميع التماسات الاتحاد الجزائري لكرة القدم أمام الجهات المختصة.