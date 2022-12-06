صامويل إيتو يركل مشجعاً جزائرياً في قطر

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أظهرت لقطات فيديو جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأسطورة الكاميروني صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، وهو على ما يبدو يركل رجلا خارج استاد 974 بعد المباراة التي فازت فيها البرازيل على كوريا الجنوبية 4 -1 مساء الاثنين في دور الستة عشر لمونديال قطر 2022.
وتوقف إيتو لالتقاط صورة مع المشجعين بالقرب من الملعب، قبل أن يظهر عليه الانفعال بعد تبادل الحديث مع مشجع يحمل كاميرا.
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وأفادت تقارير إعلامية، أن الشخص الذي ركله إيتو مشجع جزائري، والذي تحدث مع إيتو وسأله عن الحكم بكاري غاساما، الذي أدار لقاء إياب الجزائر والكاميرون قبل تأهل الأخير إلى المونديال.
وحاول بعض الأشخاص إبعاد النجم السابق لبرشلونة الإسباني وإنتر ميلان، لكن بدا وأنه عاقد العزم على ركل المشجع، الذي سقط على الأرض.
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