مدرب كوريا الجنوبية يعلن استقالته بعد رباعية البرازيل

أعلن المدرب البرتغالي باولو بينتو ترك منصبه مدرباً لكوريا الجنوبية بعد الخروج من ثمن نهائي مونديال قطر 2022 أمام البرازيل 1-4 يوم الاثنين، في قرار متوقع منذ "سبتمبر".
وكشف بينتو بعد المباراة التي تأخر فيها فريقه 0-4 بعد 36 دقيقة "يجب أن نفكّر في المستقبل، سيكون من دوني، علي أن ارتاح. أعلنت ذلك للاعبين والرئيس (الاتحاد). هذا قرار اتخذته في سبتمبر" وكان بينتو استلم مهامه في عام 2018 خلفاً لتاي-يونغ شين.
وتابع البرتغالي في مؤتمر صحافي "أشكر اللاعبين، قدّموا كل ما لديهم، لقد تشرفت بتدريبهم".
واعتبر ان الخسارة "عادلة، أهنئ البرازيل، كانوا أفضل منا. هذا فوز طبيعي لفريق كبير مرشح لنيل اللقب".
وأردف المدرب البالغ 53 عاماً "بمقدورنا أن نفخر بعمل دام أربع سنوات، وللمرة الثالثة في تاريخ الكرة الكورية نتمكن من التأهل من دور المجموعات".
وكانت كوريا الجنوبية، التي يُعدّ بلوغها نصف النهائي على أرضها في 2002 افضل نتيجة لمنتخب آسيوي في المونديال، قد ضمنت تأهلها بعد فوزها على البرتغال في الجولة الأخيرة من الدور الأول.
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