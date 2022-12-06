اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بعد ثنائية بولندا

مساعد مدرب فرنسا: أرقام مبابي أفضل من ميسي ورونالدو

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أشاد غاي ستيفان أحد مساعدي مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان أن النجم الشاب كيليان مبابي يملك أرقاماً أفضل من الأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كرستيانو رونالدو.

ومنذ انطلاق بطولة كأس العالم الحالية سجل مبابي، 23 عاما، 5 أهداف جاءت في مرمى الدنمارك وأستراليا وبولندا ليصل إلى هدفه التاسع في البطولة الكبرى بعد إحرازه 4 في النسخة السابقة التي توجت بها "الديوك" للمرة الثانية في تاريخها.

وفي حديث لـ "ليكيب" الفرنسية أوضح ستيفان: شيء كبير جدا أن تصل إلى مستوى مثل الذي وصل إليه مبابي، ومقارنة بتييري هنري لا ننسى بأنه شاب وبلغ 33 هدفا دوليا 9 منها في كؤوس العالم.

وأضاف المساعد: أرقام مبابي أفضل من أرقام ميسي ورونالدو عندما كانا في العمر نفسه، هو لاعب خلاق ومبتكر ومذهل جدا.

وكان مبابي قد تجاوز رقم الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان بعد ثنائيته في مرمى تشيزني حارس مرمى بولندا في ثمن نهائي كأس العالم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نيويورك تايمز: كييف استهدفت قواعد عسكرية حساسة داخل الأراضي الروسية نيويورك تايمز: كييف استهدفت قواعد عسكرية حساسة داخل الأراضي الروسية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط