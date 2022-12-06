اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بيليه (أ ف ب)
الأسطورة بيليه

نبأ جديد بشأن صحة الأسطورة بيليه

ريو دي جانيرو - أ ف ب
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن أطباء الأسطورة البرازيلي بيليه، يوم الثلاثاء، عن تحسن صحته بعد أسبوع من دخوله المستشفى في ساو باولو لإعادة تقييم روتيني لسرطان القولون.

وقال الفريق الطبي في مستشفى ألبرت أينشتاين في بيان إن المهاجم السابق البالغ 82 عاماً يواصل التحسن بشكل تدريجي، لاسيما في ما يخص التهابات في الجهاز التنفسي. التي تم تشخيصها بعد دخوله المستشفى، مضيفًا أنه يوجد في غرفة عادية مع مؤشرات حيوية مستقرة واعيًا، وبدون مضاعفات جديدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نيويورك تايمز: كييف استهدفت قواعد عسكرية حساسة داخل الأراضي الروسية نيويورك تايمز: كييف استهدفت قواعد عسكرية حساسة داخل الأراضي الروسية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط