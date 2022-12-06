نبأ جديد بشأن صحة الأسطورة بيليه

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أعلن أطباء الأسطورة البرازيلي بيليه، يوم الثلاثاء، عن تحسن صحته بعد أسبوع من دخوله المستشفى في ساو باولو لإعادة تقييم روتيني لسرطان القولون.
وقال الفريق الطبي في مستشفى ألبرت أينشتاين في بيان إن المهاجم السابق البالغ 82 عاماً يواصل التحسن بشكل تدريجي، لاسيما في ما يخص التهابات في الجهاز التنفسي. التي تم تشخيصها بعد دخوله المستشفى، مضيفًا أنه يوجد في غرفة عادية مع مؤشرات حيوية مستقرة واعيًا، وبدون مضاعفات جديدة.
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