نيمار وعد رئيس البرازيل في الانتخابات.. وأخلف

أخلف النجم البرازيلي نيمار وعده لجايير بولسونارو رئيس البرازيل السابق المنتهية ولايته بعد أن احتفل بهدفه في مباراة كوريا الجنوبية بطريقة غير التي خطط لها سابقا بينهما.

ووضع نيمار اسمه على لائحة مسجلي أهداف البرازيل الأربعة في مباراة كوريا الجنوبية عندما سدد جزائية معلنا هدف بلاده الثاني في اللقاء ليذهب بالاحتفال إلى زميله المصاب أليكس تيليس والذي تعرض لإصابة في الركبة أمام الكاميرون في ختام مباريات "السحرة" بدور المجموعات ليعلن عن ابتعاده عن الملاعب إلى نهاية البطولة.

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نيمار إلى جانب الرئيس السابق من الانتخابات الرئاسية في البرازيل

وكان من المفترض أن يحتفل نيمار بهدفه الأول في البطولة الكبرى بطريقة موجهة لصديقه الرئيس السابق برفع يديه والإيماء برقم 22 المخصص لصناديق اقتراع مناصري بولسونارو بعد أن وعده في شهر أكتوبر الماضي بذلك خلال برنامج إذاعي كان فيه برفقة المذيعة كارلا سيكاتو أثناء فترة الانتخابات الرئاسية البرازيلية، لكن نجم باريس سان جيرمان ذهب إلى زميله تيليس في المدرجات واحتضنه دعما منه بعد إصاباته الطويلة.

وحينها سألته المذيعة كيف ستحتفل عندما تسجل الهدف الأول، أومأ نيمار بالرقم 22 قبل أن يضيف: كأس العالم قريبة وسيكون كل شيئ رائعا، انتخاب بولسونارو رئيسا لفترة جديدة والبرازيل بطلة لكأس العالم حينها الكل سيكون سعيدا.

وتعود صداقة نيمار والرئيس السابق إلى وقت سابق عندما أشاد فيه لأنه "يعكس القيم التي يؤمن بها نيمار".

وتولى بولسونارو رئاسة البرازيل في الأول من يناير 2019 خلفا لميتشيل تيمير قبل أن تنتهي ولايته في أكتوبر الماضي إثر فوز منافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "لولا" في الانتخابات الرئاسية .