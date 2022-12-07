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الزمالك رفع رصيده إلى 11 نقطة

الزمالك يعود إلى الانتصارات برباعية طلائع الجيش

العربية.نت
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استعاد الزمالك نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه 4 - صفر على مضيفه طلائع الجيش، يوم الأربعاء، في المرحلة السادسة للمسابقة.

وافتتح أحمد سيد زيزو التسجيل للزمالك في الدقيقة 44، قبل أن يضيف زميلاه إمام عاشور وأحمد أبوالفتوح الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 58 و83 على الترتيب.

واختتم يوسف أسامة نبيه مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع للزمالك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد الزمالك، الذي تعادل مع إنبي والمصري البورسعيدي في المرحلتين الماضيتين، إلى 11 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني، بفارق 4 نقاط خلف غريمه التقليدي الأهلي، الذي يتربع على الصدارة.

في المقابل، توقف رصيد الطلائع، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي في البطولة، عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

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