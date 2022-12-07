المشعوذ المتهم بـ"سحر" مبابي: بوغبا يختلق الأكاذيب

نفى المشعوذ بيرامي حقيقة طلب النجم الفرنسي بول بوغبا منه بسحر زميل الأخير كيليان مبابي في قضية بدأت منذ أغسطس الماضي، وذلك خلافاً لما قاله ماتياس بوغبا شقيق اللاعب الشهير.

وكان ماتياس بوغبا كشف عن قيام شقيقه بول بالتعامل مع مشعوذين لمساعدته في مسيرته وحمايته من الإصابة وإلقاء تعويذات تصيب زميله كيليان مبابي وهداف المنتخب الفرنسي في المونديال الحالي فيما قدم لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي شكوى لدى النيابة العامة في تورينو قائلاً إنه كان هدفاً لمؤامرة ابتزاز بقيمة 13 مليون يورو.

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وفي لقاء لبيرامي مع "لو باريسيان" الفرنسية نفى قطعا طلب بول بإلحاق الضرر بمبابي كما زعم ماتياس في الفيديو الشهير الذي نشر قبل 4 أشهر ووصف التهمة بأنها "مختلقة كليا".

وأضاف بيرامي للصحيفة الفرنسية: كانت المرة الوحيدة التي ذكر فيها اسم مبابي أثناء كأس العالم 2018 عندما قال بوغبا حينها في مكالمة هاتفية "مبابي نعمة من الله" بعدما أصبح زميله في المنتخب الفرنسي.

وشدد بيرامي على أنه لا يناقش بوغبا في أمور متعلقة بكرة القدم، مشيراً إلى أن الأخير دائما ما يقدم التبرعات، واحدة منها تكفي قرية سنغالية كاملة لأعوام.