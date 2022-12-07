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ودعت بلجيكا كأس العالم من دور المجموعات

بعد 14 عاماً.. هازارد يعلن نهاية قصته مع بلجيكا

بروكسل - فرانس برس
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قرر النجم البلجيكي إدين هازارد أن يضع حداً لمسيرته مع المنتخب الوطني عقب الفشل في التأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر، وذلك وفق ما أعلن الأربعاء في حسابه على إنستغرام.

وكتب لاعب ريال مدريد الإسباني البالغ 31 عاماً "اليوم، طويت صفحة... شكراً على حبكم. شكراً على دعمكم الذي لا مثيل له. شكراً لكم على كل هذه السعادة الذي شاركتموني إياها منذ عام 2008. لقد قررت إنهاء مسيرتي الدولية. سأشتاق إليكم".

وتعود أولى مشاركات هازارد بقميص منتخب بلجيكا إلى 2008 ليصبح بعدها طرفا أساسيا في تشكيل المنتخب وقائدا له قبل إعلانه الاعتزال يوم الأربعاء.

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