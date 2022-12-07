رايس يغيب عن تدريبات إنجلترا قبل مواجهة فرنسا

غاب لاعب وسط المنتخب الإنجليزي لكرة القدم ديكلان رايس عن التدريبات يوم الأربعاء قبل ثلاثة أيام من مواجهة فرنسا في ربع نهائي مونديال قطر 2022 لكرة القدم بحسب صحافي وكالة فرانس برس.
وكشفت مصادر مقربة للمنتخب الإنجليزي أن اللاعب مريض دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن طبيعة أو شدة الأعراض كما واصل المهاجم البديل كالوم ويلسون أيضًا علاج "إجهاد عضلي خفيف"
ويعتبر لاعب وسط وست هام يونايتد رايس (23 عامًا) عنصرا أساسيا في تشكيلة المنتخب الإنجليزي خصوصا ناحية استعادة الكرات من المنتخبات المنافسة، ولكنه غالبًا ما يكون أيضا أول الصانعين للهجمات من خلال تمريراته الدقيقة جدا.
ولعب رايس الى جانب جوردان هندرسون والواعد جود بيلينغهام، دورا كبيرا في الفوز العريض الذي حققته إنجلترا على ويلز 3-صفر في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، وعلى السنغال في ثمن النهائي بالنتيجة ذاتها.
وسيكون غيابه مؤثرا جدا على تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت لأنه لا يملك بديلا بقيمته، لأن مايسون ماونت أو كالفين فيليبس لاعبان أكثر هجومًا، فيما تنقص كونور غالاغر الخبرة (4 مباريات دولية).
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