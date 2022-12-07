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العدسات تجاه رونالدو الذي تواجد على الدكة أمام سويسرا

رونالدو يعلق على النتيجة التاريخية أمام سويسرا

الدوحة - د ب أ
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أثنى القناص كريستيانو رونالدو على الفوز التاريخي لمنتخب البرتغال على نظيره السويسري 6 -1 مساء الثلاثاء بدور الستة عشر لمونديال قطر 2022.

وشارك رونالدو "37 عاما" من على مقاعد البدلاء أمام سويسرا، حيث بدأ المدرب فيرناندو سانتوس المباراة بجونكالو راموس مهاجم بنفيكا، الذي أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك).

ورددت الجماهير اسم رونالدو في استاد لوسيل، قبل الدفع به في الدقائق الأخيرة، حيث سجل هدفا لكن ألغي بداعي التسلل.

وهذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها رونالدو عن التشكيل الأساسي للبرتغال خلال البطولات الكبرى، منذ يورو 2008.

وكتب رونالدو عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور يوم الأربعاء: يوم مذهل للبرتغال، نتيجة تاريخية في أكبر بطولة كروية في العالم، أداء مبهر لفريق عامر بالمواهب والشباب.

وأضاف: التهنئة لمنتخبنا الوطني، الأحلام قائمة حتى النهاية، هيا يا برتغال.

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