فان دايك يتهرب من أسئلة بشأن ميسي

تجاهل فيرجيل فان دايك الإجابة أسئلة بخصوص مواجهة ليونيل ميسي، لكنه أقر بأن هولندا ستتعامل بحذر مع مواجهة الأرجنتين بدور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم يوم الجمعة.



والتزم قائد هولندا بنفس العبارة في رده على أسئلة عديدة بشأن تعامله هو وباقي زملائه بالفريق مع الخطورة التي يمثلها ميسي في المواجهة التي تقام على استاد لوسيل.



وقال مرارا في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: لا يتعلق الأمر بي أو هولندا في مواجهة ميسي، إنها مباراة بين هولندا والأرجنتين.



وفي رده على سؤال بشأن مدى قلقه بشأن الخطورة التي يمثلها اللاعب الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، قال فان دايك: لست قلقا، وإنما أشعر بالحذر مما يمكن للأرجنتين تقديمه في المباراة.



وأضاف: إنه فريق رائع يضم لاعبين رائعين وسيتعين علينا أن نقدم أداء جيدا على كل المستويات.



وأقر فان دايك بأن فريقه لم يصل لأفضل مستوياته في قطر رغم أنه لم يخسر أي مباراة وتصدر مجموعته، لكنه رفض بصورة دبلوماسية الرد على سؤال بشأن ما إذا كان الانتقادات من طبيعة الشعب الهولندي.



وقال: نحن أيضا نشعر بأن مستوانا في آخر مباراة لم يكن الأفضل. نسعى كلنا للكمال وكنا نود تقديم أداء أفضل، لكن الجيد أننا لا زلنا في البطولة ونلعب مباراة بدور الثمانية.



ويسعى المنتخب الهولندي للفوز بكأس العالم بعد خسارة النهائي ثلاث مرات.

وقال فان دايك: هناك نهم وأحلام وشعور بأننا نريد حقا الفوز بكأس العالم.عندما تكون في دور الثمانية، فإن ثلاث مباريات فقط تفصلك عن المجد. إنها فرصتنا، لكن بالطبع يجب علينا تخطي المنتخب الأرجنتيني، بمجموعة من أفضل اللاعبين على مر العصور.