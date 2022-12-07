مدرب إسبانيا: منتخب المغرب أفضل.. وأتمنى له التوفيق

أثنى لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني على أداء المنتخب المغربي عقب مباراة الفريقين التي انتهت بفوز المغرب بضربات الجزاء الترجيحية يوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس العالم 2022 .

وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب عربي يصل إلى دور الثمانية في المونديال بعدما تغلب على نظيره الإسباني 3 - صفر بضربات الجزاء الترجيحية إثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

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وقال إنريكي في تعليقه على الأداء خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة : سيطرنا على الملعب ولكننا لم نسجل، هذه هي الحقيقة، لقد سيطرنا على الملعب وصنعنا الفرص لكن كنا أمام منافس يملك مؤهلات وخصائص دفاعية عالية، كان علينا أن نصنع فرصا أكثر، ونكون أكثر فاعلية في الأمتار الأخيرة.

وأثنى على أداء المنتخب المغربي قائلا : المغرب قدما أداء دفاعيا مدهشا، لكنني فعلا سعيد بما قدمه منتخبنا، لقد طبق طريقة اللعب التي أردتها، وأريد أيضا أن أثني على لاعبي المغرب وأقدم لهم التهنئة، لقد كانوا أفضل منا في ركلات الترجيح، وحارس المرمى ياسين بونو كان مدهشا، وأتمنى لهم حظا جيدا في هذه البطولة.

وعن اختياراته لعناصر المنتخب، قال إنريكي : أنا سعيد للغاية بلاعبينا ولن أغيرهم على الإطلاق، هؤلاء هم اللاعبون الذين اخترتهم وسأذهب معهم إلى النهاية نظرا لموقفهم وسلوكهم.

وأضاف : إذا كان هناك أي شخص مسؤول، فهو أنا، ولا يمكنني سوى أن أثني على لاعبينا على الأداء الذي قدموه خاصة في هذه البطولة، طبعا نحن مستاءون بهذا الفشل، فقد كان لدينا دعم كبير من المشجعين لكن لسوء الحظ لم نتمكن من إهداءهم الفوز، لذلك نشعر فعلا بخيبة أمل.

وعن استمراره مع المنتخب من عدمه، قال إنريكي : هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن مستقبلي، فهذا الأمر ليس مهما الآن، حيث لا نملك ما يكفي من الوقت.