منتخب البرتغال يكتسح سويسرا ويصعد لمقابلة المغرب

أكمل منتخب البرتغال عقد المتأهلين لدور الثمانية بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، عقب فوزه الكاسح 6 -1 على منتخب سويسرا، يوم الثلاثاء، في دور الـ16 للمسابقة.

وضرب منتخب البرتغال، الذي يشارك في المونديال للمرة الثامنة في تاريخه، موعدا مرتقبا في دور الثمانية يوم السبت القادم مع منتخب المغرب، الممثل الوحيد للكرة العربية في المونديال حاليا، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه 3 - صفر بركلات الترجيح على منتخب إسبانيا في وقت سابق اليوم بدور الـ16

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وفاجأ فرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، الجميع، بعدما أبقى النجم المخضرم كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، على مقاعد البدلاء، ولم يدفع به في القائمة الأساسية للقاء، مفضلا الاعتماد على المهاجم الشاب جونكالو راموش "21 عاما" لاعب بنفيكا البرتغالي.

وكسب سانتوس الرهان على راموش، الذي نصب نفسه بطلا للقاء دون منازع، عقب تسجيله ثلاثة أهداف، ليصبح صاحب أول (هاتريك) في المونديال الحالي، بالإضافة لصناعته هدفا آخر.

وافتتح راموش التسجيل للبرتغال في الدقيقة 17، قبل أن يضيف النجم المخضرم بيبي الهدف الثاني في الدقيقة 33، ليدخل تاريخ كأس العالم، بعدما أصبح أكبر لاعب سنا يهز الشباك في الأدوار الإقصائية للمونديال عن عمر 39 عاما و284 يوما.

وعاد راموش للتسجيل من جديد، عقب إحرازه الهدف الثالث للبرتغال في الدقيقة 51، ثم صنع الهدف الرابع الذي سجله زميله رافاييل جوريرو في الدقيقة 55.

وقلص منتخب سويسرا الفارق في الدقيقة 58 بواسطة مانويل أكانجي، غير أن راموش واصل تألقه في المباراة، بعدما سجل الهدف الخامس للبرتغال في الدقيقة 67، ليتم استبداله بعدها برونالدو، الذي هتفت الجماهير المتواجدة في المدرجات باسمه مطالبة بنزوله.

واختتم رافاييل لياو مهرجان أهداف البرتغال، بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.