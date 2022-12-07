وكيله: لاوتارو تأثر بهدفي السعودية

كشف أليخاندرو كاماتشو وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز أن مهاجم الأرجنتين تلقى مسكنات ألم قوية حقنا في الكاحل ليتمكن من اللعب بكأس العالم الحالية، مشيراً إلى أن إلغاء هدفيه أمام السعودية بعد وقوعه في التسلسل أثر عليه.



وشارك مارتينيز أساسيا في الخسارة أمام السعودية في مستهل دور المجموعات، حيث ألغى الحكم هدفان سجلهما بعد وقوعه في مصيدة التسلل وكذلك في الفوز على المكسيك.



لكن لاعب إنتر ميلان شارك بديلا في الدقائق الأخيرة من مواجهة بولندا في ختام دور المجموعات وكذلك أمام أستراليا في دور الستة عشر، ما أثار تساؤلات في وسائل الإعلام المحلية بشأن حالته البدنية.



وقال كاماتشو لمحطة "لا ريد" الإذاعية الأرجنتينية: تم حقن لاوتارو لأنه يعاني من ألم شديد في الكاحل. إنه يعمل جاهدا على التخلص من ذلك الألم، وبعدها سينطلق إلى أرضية الملعب. مارتينيز أحد أفضل اللاعبين في العالم.



وتابع: يتمتع بالصلابة الذهنية، لكن عدم احتساب هدفين سجلهما أمام السعودية، كان صعبا عليه.



وتواجه الأرجنتين منتخب هولندا الجمعة في دور الثمانية.