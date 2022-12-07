"البطريق".. غمزة من حكيمي لراموس ورقصة سببت خلافاً في أميركا

خطف أشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي لكرة القدم، العناوين بعد رقصته الشهيرة التي احتفل بها عقب تأهل منتخب بلاده إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 على حساب إسبانيا، يوم الثلاثاء.

وسجل الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان ركلة الترجيح الأخيرة التي أرسلت المغرب للمرة الأولى في تاريخه إلى ربع نهائي المونديال، واحتفل بطريقة خاصة للغاية، لفتت الأنظار.

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واحتفل حكيمي بهدف التأهل بتقليد مشية البطريق، والتي لطالما احتفل بها في ناديه الفرنسي مع زميله الإسباني سيرجيو راموس والفرنسي كيليان مبابي.

الكرة الأميركية

اشتهرت رقصة "البطريق" في كرة القدم الأميركية، وانتشرت بشكل واسع عن طريق جايلن وادل، نجم فريق ميامي دولفينز.

واحتفلت وسائل الإعلام الأميركية حول أول من طبق الرقصة التي اشتهر بها فيما بعد جايلن وادل، إذ خرج تيم سيتل، لاعب بفالو، مشددا على أنه الرقصة نسخة خاصة به كونه أول من طبقها في 2020 على مستوى دوري المحترفين، وأن مشاركته في 2021 كانت محدودة للغاية، وهو ما سمح لجايلن وادل بسحب الرقصة منه.

وقال سيتل في مقابلة سابقة مع قناة "إن بي سي سبورتس واشنطن": أشعر وكأنه حاول إضافة الاحتفالية الخاصة به إليه، لكن لن يأخذها مني.

وأشار سيتل إلى أنه يحتفل برقصة البطريق منذ أيام مشاركته في دوري الجامعات الأميركية، وتابع: أنا لا أحب طريقته في رقصة البطريق، سأوضح له كيفية تقليدي عندما ألتقي به وجها لوجه، وسأصطدم به في اللقاء لأخبره أنه لا يفعلها بالشكل الصحيح.

وبسبب الشهرة التي حظيت بها على نطاق واسع، تحولت الرقصة إلى ألعاب الفيديو في كرة القدم الأميركية، ومن ثم إلى ملاعب كرة القدم العالمية.

الفرنسيون

يعرف عن اللاعبين الدوليين الفرنسيين إعجابهم الشديد بكرة القدم الأميركية وبنجوم الرياضة الأميركية، وهو ما ينعكس في احتفالاتهم عند تسجيل الأهداف، بداية من النجم كيليان مبابي، الذي احتفل بهدفه الشخصي الثاني في مرمى بولندا على طريقة ستيفن كاري، نجم غولدن ستايت لكرة السلة، بإخراج أصابعه الثلاثة، واحدا تلو الآخر.

وفي المباراة الأخيرة لفرنسا بدور المجموعات، قام أنطوان غريزمان برقصة البطريق احتفالا بهدف التعادل الذي كان سيكون قاتلا "1-1" إلا أنه ألغي بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

غمزة لراموس

رأت صحيفة "سبورت" الكاتالونية أن الطريقة التي احتفل بها حكيمي أمام إسبانيا، كانت غمزة إلى زميله سيرجيو راموس الذي استبعده المدرب لويس إنريكي عن قائمة إسبانيا في مونديال قطر.

وسبق واحتفل حكيمي بذات الطريقة مع المدافع الإسباني في مباراة بالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

وأشارت "سبورت" إلى أن أشرف حكيمي بعد الإعلان عن عدم ضم راموس إلى قائمة إسبانيا في مونديال قطر، غرد عبر حسابه الرسمي على "تويتر": راموس هو أفضل مدافع في العالم.

وأوضحت الصحيفة أن لاعب منتخب المغرب يحظى بعلاقة رائعة مع راموس منذ أن كانا في ريال مدريد، وقالت: من المرجح أن يكون احتفال حكيمي رسالة إلى المدرب لويس إنريكي الذي قرر استبعاد راموس.

مزحة

أشارت تقارير إعلامية فرنسية، إلى أن احتفالية البطريق التي قام بها حكيمي وراموس برفقة مبابي في باريس سان جيرمان، كانت مزحة من ثنائي الدفاع المغربي والإسباني مع المهاجم الفرنسي، إذ يطلقان على مبابي لقب "البطريق"، على الرغم من أن الحيوان المرتبط بالفرنسي هو "السلحفاة".

طريقة الرقصة

هي عبارة عن خطوات صغيرة، مع ضم الأرجل، وذراعين ملتصقتين بالجسم، ويد ممدودة مع ابتسامة كبيرة على وجهك، هذه هي مكونات الوصفة لاحتفال البطريق، وهو الأكثر شهرة بعد أن نشره حكيمي في دور الـ 16 بكأس العالم.