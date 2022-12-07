‬نيمار "كابوس" يخيف لوفرين في ربع النهائي

مع تأهب كرواتيا لمواجهة البرازيل المرشحة للقب في دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم يستعد ديان لوفرين لمواجهة منافسه السابق النجم البرازيلي نيمار.



وواجه المدافع البالغ عمره 33 عاما نيمار ثلاث مرات سابقة وخسرها جميعا أمام النجم البرازيلي الذي لا يمكن إيقافه والذي سجل أربعة أهداف خلالها.



وكانت أول مباراتين مع المنتخب الوطني حين فازت البرازيل 3-1 على كرواتيا في دور المجموعات لكأس العالم 2014 ووقتها سجل نيمار هدفين. أما المواجهة الأخرى فكانت ودية على ملعب آنفيلد وقبل أسبوع من بداية كأس العالم 2018 في روسيا، ووقتها سجل هدفا في فوز البرازيل 2-صفر.



وتقابلت كرواتيا مع البرازيل خمس مرات إجمالا ولم تستطع كرواتيا الفوز في أي لقاء وخسرت ثلاث مرات وتعادلت مرتين.



وعلى الرغم من ذلك يمكن القول إن الذكرى الأسوأ للكرواتي لوفرين ضد نيمار كانت في خسارة ليفربول 2-1 ضد باريس سان جيرمان في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا عام 2018.



وسجل نيمار وقتها هدف الفوز وقدم مباراة مثالية في باريس وعانى لوفرين لإيقافه.



وتراجع ليفربول للمركز الثالث في المجموعة بعد هذه الهزيمة لكن انتهى به الأمر بطلا للمسابقة بعد الفوز على توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.



وتعرض لوفرين لانتقادات شديدة بسبب مستواه أمام بايس سان جيرمان في تلك المباراة وتم استبعاده من اختيارات المدرب يورغن كلوب ولم يبدأ أساسيا بعدها سوى مرة واحدة.



وفي مباراة الجمعة ستعاني كرواتيا من مشكلة أكبر من إيقاف نيمار، مع وجود فينيسيوس جونيور ولوكاس باكيتا وريتشارليسون وصعودهم ولمعانهم في البطولة مع البرازيل.



وسيحظى لوفرين، الذي يلعب كقلب دفاع أيمن، بدعم يوسكو غفارديول مدافع لايبزيغ الألماني.



وقدم غفارديول، البالغ عمره 20 عاما، أداء رائعا حتى الآن وأظهر موهبته قياسا لسنه الصغيرة، كما أن قناع الوجه الذي يلعب به يجعله يبدو مثل الرجل الوطواط.



واستقبلت كرواتيا هدفين فقط خلال أربع مباريات في كأس العالم حتى الآن وسيواجه هذا الثنائي أصعب اختبار لهما ضد هجوم البرازيل الناري يوم الجمعة.

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