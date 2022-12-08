أنشيلوتي: رونالدو حل مشاكلي في ريال مدريد

انبرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد للدفاع عن كريستيانو رونالدو من خلال تسليط الضوء على شخصيته الاحترافية خلال فترة وجوده في النادي الإسباني بعد أن فقد المهاجم مكانه في التشكيلة الأساسية لمنتخب البرتغال في كأس العالم لكرة القدم.

وحل رونالدو هداف البرتغال التاريخي وأكثر لاعب خاض مباريات دولية باسمها بديلا في الدقائق الأخيرة من مباراة انتهت بالفوز 6-1 على سويسرا في دور الستة عشر بعد أن استبعده المدرب من التشكيلة الأساسية بعد نوبة غضب بسبب استبداله أمام كوريا الجنوبية.

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وأشرف المدرب الإيطالي أنشيلوتي على تدريب رونالدو لمدة موسمين في ريال مدريد.

وقال أنشيلوتي لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية: ربما لا يزال رونالدو يشعر بأنه في العشرينات من عمره لأنه في حالة بدنية جيدة. لقد دربته لمدة عامين في ريال مدريد ولم تكن هناك أي مشاكل. في الواقع كان هو الذي يعمل على حل المشاكل من أجلي. يتدرب كريستيانو جيدا ويهتم بالتفاصيل وهو ما جعل كل الأمور سهلة بالنسبة لي. إنه لاعب استثنائي.

ونفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يوم الخميس ما تردد في وسائل إعلام عن تهديد رونالدو بمغادرة المنتخب خلال كأس العالم بعد أن استبعده المدرب فرناندو سانتوس من التشكيلة الأساسية.

وأصدر رونالدو، الذي لم يسجل أي هدف منذ تسديد ركلة جزاء ناجحة في المباراة الافتتاحية للبرتغال أمام غانا، بيانا قال فيه إن الفريق "مجموعة متحدة جدا بحيث لا يمكن كسرها بفعل قوى خارجية".

وسيلتقي المنتخب البرتغالي مع نظيره المغربي في دور الثمانية يوم السبت.