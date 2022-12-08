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البرتغالي كريستيانو رونالدو

الاتحاد البرتغالي يدافع عن رونالدو

لشبونة - د ب أ
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نفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الخميس، التقارير التي أشارت إلى تهديد النجم المخضرم كريستيانو رونالدو بمغادرة معسكر الفريق في نهائيات كأس العالم، المقامة حاليا في قطر.

وأصدر اتحاد الكرة البرتغالي بيانا يوم الخميس، ذكر فيه: يوضح الاتحاد أن قائد المنتخب كريستيانو رونالدو لم يهدد في أي لحظة بمغادرة الفريق خلال بطولة كأس العالم في قطر.

وأشارت تقارير إلى أن رونالدو هدد بالرحيل عن منتخب البرتغال، بعدما قرر فرناندو سانتوس، مدرب الفريق، إبقاءه على مقاعد البدلاء خلال مواجهة سويسرا بدور الـ16 في المونديال، قبل أن يدفع به في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استبعاد رونالدو من القائمة الأساسية لمنتخب البرتغال خلال إحدى مباريات البطولات الكبرى منذ عام 2008.

وشدد الاتحاد في ختام بيانه: كريستيانو رونالدو يحقق كل يوم رقما قياسيا فريدا في خدمة المنتخب الوطني والبلاد.

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